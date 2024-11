Tempesta Tropicale Rafael: allerta per i Caraibi e il Sud degli Stati Uniti

MeteoWeb

Una nuova tempesta tropicale, battezzata Rafael, si è formata ieri nelle acque calde dei Caraibi, portando con sé un rischio di piogge torrenziali e possibili danni alle zone che si trovano sulla sua traiettoria. Le previsioni indicano che la tempesta si rafforzerà nei prossimi giorni, con la possibilità di trasformarsi in un uragano di 1ª categoria, colpendo in modo diretto l’isola di Cuba e minacciando anche le coste della Florida e del Sud/Est degli Stati Uniti.

La traiettoria della tempesta Rafael

Secondo il National Hurricane Center degli Stati Uniti (NHC), la tempesta tropicale Rafael si trova attualmente a circa 240 km a Sud di Kingston, in Giamaica, e si sta spostando verso Nord-Nord/Ovest a una velocità di 15 km/h. Entro martedì sera la tempesta potrebbe raggiungere le Isole Cayman come uragano, e nella giornata di mercoledì avvicinarsi a Cuba. Le previsioni suggeriscono che Rafael raggiungerà la sua intensità massima come uragano di 1ª categoria, ma i meteorologi avvertono che il fenomeno potrebbe rafforzarsi ulteriormente, quindi non si esclude un uragano più forte.

Le autorità locali hanno già preso misure precauzionali: in Giamaica è stata emessa un’allerta per tempesta tropicale, con scuole e uffici governativi che rimarranno chiusi Anche le Isole Cayman hanno attivato un “hurricane watch”, invitando la popolazione a prepararsi a condizioni meteo avverse. Nella serata di lunedì sono stati distribuiti sacchi di sabbia e si è decisa la chiusura della scuole.

La situazione a Cuba

A Cuba le autorità hanno attivato un “hurricane watch” per diverse province, tra cui Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas e l’Isola della Gioventù. Per altre regioni, è stato emesso un “tropical storm watch”, tra cui le province centrali di Villa Clara, Cienfuegos e Sancti Spíritus. Circa 37mila residenti nelle province orientali, in particolare a Guantanamo, sono già stati evacuati a causa delle previsioni di forti piogge e venti.

La tempesta arriva poco dopo il passaggio della tempesta tropicale Oscar, che a ottobre aveva provocato allagamenti e una vasta interruzione della rete elettrica in tutta l’isola. Le piogge persistenti legate a Rafael potrebbero aggravare la situazione, aumentando il rischio di frane e alluvioni, come già accaduto nelle ultime ore in Giamaica, dove si è registrato un grande smottamento in una zona rurale a Nord di Kingston.

Previsioni meteo e impatti attesi

Secondo le previsioni, Rafael potrebbe portare fino a 15 cm di pioggia in Giamaica e in alcune aree di Cuba, con punte locali che potrebbero raggiungere i 23 cm. Le piogge intense, unite ai forti venti, potrebbero causare allagamenti e frane, creando gravi disagi per le popolazioni locali.

Nel frattempo, mentre Rafael avanza nell’Atlantico, la tempesta Patty ha perso forza e si è dissipata.

