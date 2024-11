Tempeste e nevicate eccezionali al di là delle Alpi: all’Italia solo le briciole

MeteoWeb

L’Europa si trova attualmente al centro di un’intensa ondata di freddo, che sta facendo sentire i suoi effetti in gran parte del continente. Tuttavia, nonostante la sua intensità, questo afflusso di aria gelida non sarà sufficiente a portare nevicate significative nelle pianure italiane. Il motivo principale di questa situazione è la traiettoria delle correnti fredde, che rimane troppo settentrionale rispetto alla penisola Italiana. Per assistere a precipitazioni nevose anche a bassa quota, in particolare nelle regioni settentrionali e in alcune aree del centro, sarebbe stata necessaria una direttrice delle correnti almeno 2-300 chilometri più a sud.

In uno scenario del genere, le Alpi non avrebbero costituito una barriera, ma avrebbero invece facilitato il passaggio della massa d’aria fredda verso i mari italiani. Questo flusso avrebbe potuto attraversare il Golfo del Leone o la cosiddetta “porta francese del Rodano”, generando un minimo di pressione sul Mar Ligure o sul Mar Tirreno.

La situazione si presenta molto diversa oltre la catena alpina. Le previsioni meteorologiche indicano un vero e proprio trionfo della neve in vaste aree del continente europeo nelle prossime 48 ore. Oltre alle regioni settentrionali, le precipitazioni nevose interesseranno gran parte della Francia, Svizzera, Germania, Danimarca, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia e Ucraina.

L’ondata di freddo non si limiterà all’Europa centrale e settentrionale, ma si estenderà anche oltre l’Adriatico, coinvolgendo Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia e Bulgaria. Questo fenomeno meteorologico di vasta portata sottolinea la complessità e la variabilità delle condizioni climatiche invernali in Europa.

Mentre gran parte del continente si prepara ad affrontare copiose nevicate, l’Italia si trova in una posizione particolare. La conformazione geografica del paese, con la barriera naturale delle Alpi, gioca un ruolo cruciale nel determinare l’impatto di questa ondata di freddo. Le pianure italiane, pur sperimentando un calo delle temperature, non vedranno probabilmente accumuli nevosi significativi a causa della posizione dell’asse delle correnti fredde.

Questo evento meteorologico evidenzia l’importanza della geografia fisica nel determinare le condizioni climatiche locali e regionali. La presenza delle Alpi, in questo caso, agisce come uno scudo naturale, modificando il percorso delle masse d’aria fredda e influenzando così il tipo di precipitazioni che si verificano sul territorio italiano.

