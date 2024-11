Tra Terra e Spazio, un sogno ricorrente accomuna gli astronauti

MeteoWeb

Al festival VNauke 2.0, il cosmonauta russo Andrey Fedyaev ha rivelato che esiste un sogno ricorrente tra gli astronauti di diverse nazionalità, un sogno che li vede sulla Terra, faccia a faccia con amici o conoscenti che, sorpresi, li rimproverano per non essere nello Spazio. “Alcuni astronauti raccontano di sognare spesso di camminare sulla Terra, quando un amico o conoscente li avvicina e chiede: ‘Cosa stai facendo qui? Dovresti essere in orbita’,” ha dichiarato Fedyaev.

Questo curioso fenomeno sembra attraversare confini e lingue, come un’esperienza onirica condivisa. Fedyaev stesso suggerisce che l’idea possa essersi diffusa per emulazione, come se un racconto iniziale avesse piantato un seme nell’immaginario degli astronauti, portandoli inconsciamente a riprodurre lo stesso sogno.

Sebbene a lui personalmente non sia mai accaduto, l’astronauta ha ammesso di avere sogni comuni, sia a colori che in bianco e nero. Tuttavia, questa particolare visione – l’idea di dover tornare nello >Spazio, come se la propria missione non fosse mai davvero conclusa – sembra esercitare un particolare fascino sui suoi colleghi.

