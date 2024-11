Terremoti: in Campania 15 milioni per aggiornare i piani di protezione civile

MeteoWeb

La Regione Campania ha stanziato un finanziamento di 15 milioni di euro per l’aggiornamento dei piani di protezione civile degli enti locali. L’annuncio è stato dato oggi da Italo Giulivo, direttore generale della Protezione civile regionale, durante un’esercitazione a Sant’Angelo dei Lombardi, nel giorno dell’anniversario del terremoto del 1980.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è rafforzare la capacità di risposta alle emergenze su scala locale. Come spiegato nel corso dell’annuncio, il nuovo avviso punta a incentivare la prevenzione su scala sovracomunale, favorendo l’ottimizzazione degli ambiti territoriali e organizzativi in ottica di protezione civile, estendendosi anche ai livelli metropolitani e provinciali.

Italo Giulivo ha evidenziato l’importanza di questa azione, dichiarando: “È una fondamentale azione di prevenzione“. Attualmente, secondo i dati disponibili, “535 Comuni su 550 sono dotati di un piano di protezione civile“, ma Giulivo ha sottolineato che “è essenziale un loro aggiornamento, come previsto dal Codice di Protezione civile“.

I piani di protezione civile devono includere misure dettagliate per fronteggiare i rischi naturali, come terremoti, alluvioni, frane, incendi boschivi ed eruzioni vulcaniche, ma anche rischi antropici che possono verificarsi sul territorio. La loro costante revisione è fondamentale per garantire una risposta efficace e adeguata alle esigenze delle comunità locali.

