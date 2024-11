Forte terremoto al largo della Grecia: scossa di magnitudo 5.5 vicinissima alla costa, paura tra la popolazione | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito duramente la Grecia settentrionale, con epicentro nel Mar Egeo, a pochissima distanza dalla costa della Penisola Calcidica. La scossa, avvenuta il 3 novembre 2024 alle ore 18:03 italiane, si è verificata a una profondità di soli 9 km, secondo i dati dell’INGV, rendendo l’evento particolarmente percepibile nelle località costiere. La vicinanza alla terraferma e la profondità superficiale hanno amplificato la percezione del sisma, provocando momenti di panico tra i residenti e i turisti presenti in queste aree molto frequentate. Al momento, non sono stati segnalati morti o feriti gravi, ma le autorità stanno conducendo ulteriori verifiche per valutare l’entità dei danni materiali.

