Terremoto: al via la progettazione della nuova sede della delegazione comunale di Civitanova Alta

Civitanova Alta (Macerata) si prepara a un passo avanti nella ricostruzione post-sisma. È stato trasferito un milione di euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (Usr) della Regione Marche per avviare la progettazione del recupero, restauro e miglioramento sismico dell’immobile che ospiterà la delegazione comunale. Il decreto è stato firmato dal Commissario straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli.

Questo finanziamento rappresenta un primo trasferimento rispetto al contributo complessivo di cinque milioni di euro, che verranno erogati progressivamente con l’avanzare delle procedure. Il Commissario Castelli ha dichiarato: “La ricostruzione è in una fase avanzata sia dentro che fuori il cratere. I danni di questo terremoto non hanno confini amministrativi ed è nostro dovere non lasciare indietro nessun territorio, specialmente per quanto riguarda la ricostruzione pubblica di edifici strategici.”

Nel ringraziare le istituzioni locali e regionali per il lavoro svolto, Castelli ha aggiunto: “Ringrazio il Presidente Francesco Acquaroli, l’Usr e il sindaco Fabrizio Ciarapica, perché il successo dell’Ordinanza 137, che regola il secondo piano di opere pubbliche nelle Marche, è frutto di un grande lavoro di squadra.”

Questo intervento si inserisce nel contesto più ampio della ricostruzione post-sisma, un impegno collettivo volto a garantire la sicurezza e la ripresa delle comunità colpite.

