Terremoto Campobasso: “botta forte”, scuole chiuse a Montecilfone

MeteoWeb

“È stata una botta forte“: il sindaco di Montecilfone (Cambobasso) Giorgio Manes ha descritto così il terremoto avvenuto nella notte con epicentro proprio nel Comune del Molise. “Ci siamo svegliati all’improvviso. Tanta la paura. Poi ho ricevuto la chiamata del prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, e dei carabinieri,” ha raccontato il primo cittadino. “È stata una notte piuttosto movimentata. Questa mattina scuole chiuse. Protezione civile e tecnici del Comune stanno ispezionando gli istituti scolastici e la casa di riposo, per assicurarci che non ci siano stati danni e per stare tutti più tranquilli. Al momento non ci risulta alcun problema ad edifici o persone“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.