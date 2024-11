Terremoto e frana ad Ischia: dalla BEI 1 miliardo per la ricostruzione

MeteoWeb

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato un finanziamento di 1 miliardo di euro per ricostruire edifici pubblici e privati a Ischia, colpiti dal terremoto del 2017 e dalla frana del 2022. La prima tranche di 150 milioni è stata firmata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Il finanziamento sostiene la Struttura Commissariale e si inserisce nella collaborazione storica tra la BEI e l’Italia, già evidente nel supporto alla rete ferroviaria e alla ricostruzione post-sisma del centro Italia.

A Ischia le risorse saranno utilizzate per riabilitare edifici residenziali e non, scuole, infrastrutture idriche e strade, rispettando standard avanzati di efficienza energetica. Sono previsti anche interventi per la sicurezza del territorio, con opere di consolidamento di versanti e ripristino idraulico. Questo approccio punta a rendere il territorio più resiliente ai cambiamenti climatici e al dissesto idrogeologico.

