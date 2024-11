Terremoto Giappone, forte scossa nei pressi delle Isole Ryukyu | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un forte terremoto si è verificato nei pressi delle Isole Ryukyu, in Giappone. Alle 13:16 italiane (le 20:16 locali) di oggi, domenica 17 novembre, è avvenuto un terremoto di magnitudo 6 con epicentro in mare a sud-est delle Isole Ryukyu. L’evento si è verificato ad una profondità di 19km. Non ci sono al momento notizie di danni a persone o cose.

