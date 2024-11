Terremoto in Molise: scossa avvertita a Forlì del Sannio | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata questa sera alle 22:15 nella zona di Forlì del Sannio, in provincia di Isernia, Molise. Il sisma, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto il suo epicentro a soli 2 km a nord della cittadina e si è verificato a una profondità di 11 km. L’evento sismico di questa sera è uno tra i più intensi di una serie di scosse che stanno interessando l’area nelle ultime ore. Gli esperti parlano di uno sciame sismico in corso, caratterizzato da diverse scosse di magnitudo inferiore. Non si segnalano danni a persone o cose.

