Terremoto Irpinia, il ricordo dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Il 23 novembre 1980 un devastante terremoto colpiva l’Irpinia, con epicentro tra Conza della Campania (AV), Teora (AV) e Laviano (SA). Questo sisma magnitudo 6.9 ha provocato danni enormi in una vasta area dell’Appennino meridionale, con conseguenze tragiche per la popolazione: quasi 3mila morti, circa 10mila feriti e 300mila sfollati, costretti ad abbandonare le proprie case in seguito al crollo di edifici e infrastrutture.

I vigili del fuoco hanno pubblicato oggi un video per rendere onore alle vittime e ai feriti, e per ricordare i sacrifici di coloro che si sono adoperati per portare soccorso alla popolazione: i pompieri hanno operato con 4.259 unità e 1.101 automezzi, inviati da tutta Italia.

