Terremoto di magnitudo 5.8 al largo della costa orientale dell’Isola del Nord in Nuova Zelanda | DATI e MAPPA

Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la costa orientale dell’Isola del Nord, in Nuova Zelanda, secondo quanto riportato dal Centro di Ricerca Geoscientifica Tedesco. L’evento sismico si è verificato a una profondità di circa 40 km. Gli eventi sismici di questa natura non sono rari nella regione, ma sono sempre monitorati con attenzione per prevenire rischi. Le autorità locali ed i servizi di emergenza stanno valutando la situazione.

