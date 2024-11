Orsi: terzo plantigrado investito in pochi giorni in Trentino

MeteoWeb

Terzo investimento di un orso da parte di un’autovettura in Trentino nell’arco di pochi giorni. Come informa la Provincia Autonoma di Trento, ieri sera un orso che ha improvvisamente invaso la carreggiata della strada statale 421 nella zona di Fiavè è stato urtato da un’autovettura. La segnalazione è giunta questa mattina e il personale della stazione forestale di zona è intervenuto per la raccolta dei campioni organici. Nei giorni scorsi, simili episodi si erano verificati nei territori di Vallelaghi e Fai della Paganella.

