Thales Alenia Space: il satellite Sentinel-1C ad una settimana dal lancio | FOTO

Il 3 dicembre, il satellite Sentinel-1C del Programma Copernicus progettato e realizzato da Thales Alenia Space, sarà lanciato dal Centro Spaziale Europeo, nella Guiana Francese, utilizzando un razzo Vega C. Insieme ai team dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e di Arianespace, gli ingegneri e i tecnici di Thales Alenia Space hanno recentemente celebrato il completamento dei test funzionali relativi al satellite Sentinel-1C, parte del programma Copernicus dell’Europa, interamente dedicato al monitoraggio ambientale.

Sentinel-1C: missione e ruolo industriale

Sentinel-1 fornirà immagini radar della superficie terrestre per una vasta gamma di servizi scientifici e applicazioni nell’ambito del programma Copernicus. La missione sarà in grado di catturare immagini giorno e notte, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Le sue molteplici missioni includono il monitoraggio delle masse di ghiaccio e dell’ambiente artico, la rilevazione di frane, la mappatura delle foreste, delle risorse idriche e dei suoli, e l’anticipazione di disastri naturali. Sentinel-1C avrà anche una missione dedicata alla sorveglianza marittima.

Ogni satellite della serie Sentinel-1, incluso Sentinel-1C, è basato sulla piattaforma spaziale PRIMA sviluppata da Thales Alenia Space per l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e trasporta uno strumento radar ad apertura sintetica (SAR) in banda C sviluppato da Airbus Defence & Space.

In qualità di primo contraente industriale di Sentinel-1, Thales Alenia Space è responsabile della progettazione, sviluppo, integrazione e collaudo dei satelliti. L’azienda fornisce anche tecnologie come i moduli trasmetti/ricevitori (T/R) e l’elettronica di front-end per il radar ad apertura sintetica (SAR) in banda C, sistemi avanzati di gestione dati, sottosistemi di trasmissione e il computer di bordo. Questi moduli T/R e l’elettronica di front-end costituiscono il nucleo del SAR in banda C sviluppato da Airbus Defence & Space.

Sentinel-1C sarà affiancato in orbita dal suo gemello Sentinel-1D, attualmente in fase di test presso la struttura di Thales Alenia Space a Cannes. Sentinel-1C, come Sentinel-1D, peserà 2,2 tonnellate metriche al lancio e sarà posizionato in un’orbita terrestre bassa a 700 chilometri. Volo in formazione per fornire una copertura ottimale e un ciclo di revisione più breve per meglio soddisfare le esigenze degli utenti.

Le Sentinelle: occhi per proteggere il nostro pianeta

Copernicus è il programma di monitoraggio ambientale più ambizioso al mondo, con 12 famiglie di satelliti “Sentinel” che sorvegliano la Terra, la sua topografia, i mari, i laghi, gli oceani e le regioni polari. Copernicus comprende anche missioni di climatologia e programmi che misurano le emissioni di CO2 indotte dall’uomo o che offrono nuove applicazioni per promuovere l’agricoltura sostenibile e la biodiversità. Un programma di questa portata è fondamentale per la capacità dell’Europa di anticipare meglio le conseguenze del riscaldamento globale, per poter salvaguardare il nostro pianeta. I satelliti sono realizzati da principali contraenti europei per l’ Agenzia Spaziale Europea (ESA). Thales Alenia Space è un importante contributore di 11 delle 12 missioni nel Programma Spaziale dell’Unione Europea, gestito dalla Commissione Europea.

Thales Alenia Space è il principale contraente per le famiglie Sentinel-1 e 3, che comprendono quattro satelliti ciascuna. L’azienda è anche responsabile del segmento terrestre delle immagini per Sentinel-2, ha contribuito allo spettrometro d’immagine per Sentinel-5P e ha fornito l’altimetro radar Poseidon-4 per la missione Sentinel-6.

Thales Alenia Space è stata anche scelta per cinque delle sei nuove missioni di espansione del programma Copernicus, tre in qualità di primo contraente (CIMR, ROSE-L, CHIME) e due come fornitore del carico utile (CO2M, CRISTAL). Questi nuovi satelliti saranno utilizzati per misurare il biossido di carbonio (CO 2 ) atmosferico prodotto dall’attività umana, monitorare lo spessore del ghiaccio marino e la profondità della neve sovrastante, fornire servizi migliorati per un’agricoltura sostenibile e la gestione della biodiversità, osservare il comportamento degli oceani e supportare l’agricoltura di precisione e la sicurezza alimentare.

