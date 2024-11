Tifone Kong-rey, evacuate 200mila persone in Giappone

MeteoWeb

Quasi 200mila persone sono state evacuate da una città in Giappone per il rischio di frane e inondazioni causate dal passaggio dei resti del tifone Kong-rey. La città di Matsuyama, nella prefettura di Ehime, ha emesso il più alto livello di allerta, ordinando a 189.552 residenti dei suoi 10 quartieri di evacuare e cercare rifugio immediato, come confermato da un funzionario locale all’AFP. L’Agenzia meteorologica giapponese ha spiegato che “l’aria calda e umida sta causando forti piogge accompagnate da temporali nel Giappone occidentale” anche a causa del tifone Kong-rey, che ha colpito Taiwan giovedì, causando la morte di 2 persone, prima di essere declassato a depressione. Le intense piogge hanno anche portato alla sospensione dei collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Tokyo e la regione di Fukuoka, che sono ripresi ma con rallentamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.