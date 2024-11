Tifone Man-yi: nelle Filippine il bilancio delle vittime sale a 12

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime del tifone Man-yi nelle Filippine è salito a 12, come riportato dall’agenzia nazionale per i disastri. La tempesta, che ha colpito l’arcipelago durante il fine settimana con venti fino a 185 km/h, ha causato inondazioni e distruzioni su larga scala, sommergendo villaggi e abbattendo edifici fragili. Man-yi è la 6ª grande tempesta tropicale in un mese a colpire il Paese, un periodo devastante che ha fatto registrare almeno 175 morti e migliaia di sfollati, oltre a gravi danni a coltivazioni e bestiame.

La maggior parte delle vittime è stata riportata nelle aree montuose a Nord di Manila. Nella provincia di Nueva Vizcaya, una frana ha seppellito una casa, uccidendo 7 persone, mentre a Dipaculao, una città costiera, una roccia ha distrutto un’abitazione causando tre morti. Questa località è stata colpita dal tifone durante il suo secondo impatto sulla terraferma. Quattro persone risultano ancora disperse.

