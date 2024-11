Il tifone Yinxing ha investito il Nord delle Filippine: inondazioni e frane, aeroporti danneggiati | FOTO

MeteoWeb

Il tifone Yinxing, anche noto come “Marce“, ha investito il Nord delle Filippine con forti piogge e venti distruttivi, provocando inondazioni e frane e danneggiando infrastrutture essenziali come 2 aeroporti. La tempesta ha aggravato una situazione già critica per la popolazione locale, che da settimane è messa alla prova da cicloni consecutivi.

Yinxing, il 13° ciclone a colpire il Paese quest’anno, ha toccato terra nella provincia di Cagayan giovedì pomeriggio ora locale, scatenando venti con velocità fino a 150 km/h e raffiche che hanno raggiunto i 205 km/h, secondo il governo. Attualmente, la tempesta si è spostata nel Mar Cinese Meridionale, a circa 100 km a Ovest della provincia di Ilocos Norte, e dovrebbe indebolirsi ulteriormente prima di raggiungere il Vietnam.

Nella provincia di Cagayan, Yinxing ha provocato il crollo di alberi e pali della luce, allagato interi villaggi e costretto oltre 40mila abitanti ad abbandonare le proprie case e rifugiarsi in aree più sicure. Sull’isola di Batanes, la governatrice Marilou Cayco ha riferito di danni ingenti alle abitazioni, con tetti divelti e strutture portuali compromesse, oltre alla distruzione di 2 terminal aeroportuali domestici.

Danni ulteriori, soprattutto nelle zone montane, sono previsti, dopo l’accertamento da parte delle squadre di soccorso, secondo quanto riferito dalle autorità locali. La nuova serie di distruzioni rende ancora più difficile la ripresa delle aree colpite dai 2 potenti cicloni che avevano già travolto la regione nelle settimane precedenti. Il tifone Kong-rey e la tempesta tropicale Trami avevano infatti devastato il Paese, causando la morte di almeno 151 persone e colpendo quasi 9 milioni di persone, prevalentemente nel Nord e nel Centro delle Filippine.

Il disastroso impatto dei tifoni sulle Filippine non è una novità: nel 2013, il tifone Haiyan – uno dei più potenti cicloni tropicali mai registrati – causò oltre 7.300 vittime e distruzioni senza precedenti. Essendo situate in una zona altamente soggetta a terremoti e con numerosi vulcani attivi, le Filippine sono una delle nazioni più esposte ai disastri naturali a livello globale.

