Torino, tir in fiamme nella galleria Cels: salvate 7 persone | VIDEO

MeteoWeb

Intervento nella notte in provincia di Torino per i vigili del fuoco, per un tir avvolto dalle fiamme nella galleria autostradale Cels, a Exilles. Il tunnel è stato invaso dal fumo: una famiglia, composta da madre, padre e tre bambini, e i due autisti del mezzo pesante sono stati salvati dai pompieri dopo essersi rifugiati nelle nicchie di sicurezza. Tutte le persone coinvolte sono state affidate alle cure del personale sanitario.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.