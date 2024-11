Fiocchi in Toscana, prima nevicata della stagione all’Abetone | FOTO

MeteoWeb

La prima neve della stagione ha imbiancato la notte scorsa l’Abetone, sulla montagna Pistoiese. Sebbene i fiocchi siano stati pochi, sono bastati a ricoprire di bianco le montagne e le strade della principale stazione sciistica del centro Italia, inclusa la piazza principale del Paese. Sebbene sia ancora troppo presto per prevedere le date di apertura degli impianti, il fatto che la neve sia arrivata già il 14 novembre offre buone speranze per un inizio di stagione favorevole.

