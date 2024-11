La celebrazione delle tradizioni culinarie tra Messico, Italia e Spagna: l’evento a Roma

MeteoWeb

E’ stata ufficializzata la presentazione ufficiale del IX Forum Mondiale della Gastronomia Messicana in Italia, in occasione del 150º anniversario dei rapporti diplomatici tra Messico e Italia. L’evento, che celebra il dialogo tra grandi tradizioni culinarie antiche, di cui la messicana è Patrimonio UNESCO, rappresenta un’occasione unica di confronto culturale e gastronomico tra Messico e Italia, con ospite la Spagna, ed un focus particolare sulla cultura della tradizione della Calabria e dello Stato del Michoacán. L’evento è in programma lunedì 25 settembre alle ore 16:00 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati.

Il programma

Interverranno:

On. Ettore Rosato – già Vice Presidente della Camera dei Deputati, Segretario del COPASIR-Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

Roberto Monroy – Ministro del Turismo dello Stato del Michoacán

Leandro Ventura – Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, Ministero della Cultura

Gloria López Morales – Presidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana

Patrizia Nardi – Esperta di Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO

Rudi Lizzi – Sindaco di Gerace

Giampietro Coppola – Sindaco di Altomonte

Saranno inoltre presenti rappresentanti dell’Ambasciata del Messico in Italia, amministratori della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, esperti UNESCO, cuochi e professionisti della cucina tradizionale.

L’evento

Dal 28 novembre al 3 dicembre 2024, il Forum si svolgerà tra Altomonte, Gerace e Reggio Calabria. Il tema principale, “Messico e Italia, Michoacán e Calabria: due cucine regionali che irradiano saggezza”, sottolineerà il ruolo della cucina tradizionale come patrimonio immateriale e strumento di dialogo culturale e di sostenibilità. L’evento rappresenta un’occasione significativa per valorizzare il legame culturale tra Messico e Italia, nell’anno in cui si celebra il 150° anniversario dei rapporti diplomatici tra i due Paesi. Il Forum culminerà con la firma della Carta di Reggio Calabria, un documento d’intenti per rafforzare la cooperazione internazionale sui temi della gastronomia e del patrimonio immateriale UNESCO.

