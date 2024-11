Tragedia in India, incendio di un ospedale: morti 10 neonati

MeteoWeb

Tragedia in India, nella città indiana di Jhansi: almeno 10 neonati sono morti in seguito ad un incendio che si è sviluppato nel reparto neonatale dell’ospedale. La conferma è arrivata da una fonte ufficiale del governo. “Dieci neonati sono purtroppo morti – ha dichiarato il viceministro dell’Uttar Pradesh Brajesh Pathak – Sette corpi sono stati identificati, altri tre non ancora“.

