Traghetto si capovolge: almeno 27 morti e decine di dispersi in Nigeria

MeteoWeb

Tragedia in Nigeria, dove un traghetto si è capovolto uccidendo almeno 27 persone. Ci sono anche molti dispersi. Il disastro è avvenuto sul fiume Niger, vicino a Dambo nello Stato di Kogi, in un punto dove il fiume dell’Africa occidentale può avere una larghezza superiore ai 600 metri. “Non è chiaro quante persone fossero a bordo, la gente di solito non tiene un registro dei passeggeri“, ha detto Sandra Musa, dell’agenzia statale per la gestione delle emergenze. “Ricerca e soccorso sono ancora in corso per i sopravvissuti e possibili altri corpi“. Musa ha detto che 27 corpi sono stati recuperati.

Il portavoce della Croce Rossa di Stato Kogi, Abubakar Abullahi, ha detto che la barca avrebbe avuto più di 50 persone a bordo. Gli abitanti dei villaggi e i volontari a valle dell’incidente sono stati invitati a cercare altri corpi.

Le cause del disastro

“Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente”, ha detto Musa. “Potrebbe essere stato causato da una turbolenza o dalla collisione con un oggetto galleggiante. Nessuno dei corpi recuperati aveva il giubbotto di salvataggio. L’età della barca potrebbe aver giocato un ruolo. Di solito la durata delle barche è tra i cinque e dieci anni, ma si vedono anche barche di 20 anni. Domani avremo un’idea migliore della situazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.