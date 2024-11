Il training innovativo in ortopedia e traumatologia: a chi è rivolto

MeteoWeb

Con l’inizio dell’anno accademico 2024 è stato avviato un progetto rivolto ai medici in formazione specialistica della Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell’Università di Genova che si propone di sviluppare competenze in chirurgia vertebrale con tecniche innovative di simulazione e apprendimento. La chirurgia della colonna vertebrale è una branca importante dell’ortopedia e forse, per motivi anatomici, la più complessa: alla colonna vertebrale è, infatti, possibile accedere da diverse vie chirurgiche, sia anteriori sia posteriori, e ogni approccio varia completamente a seconda del livello vertebrale da trattare. Per questo motivo il training dei medici specializzandi su queste tecniche chirurgiche risulta particolarmente importante. Fino a ieri le metodiche di apprendimento si basavano su lezioni teoriche corredate dall’utilizzo di modelli su stampa (o digitali) e dalla pratica su preparati anatomici. Questa ultima opzione, a oggi ancora molto valida e utilizzata, presenta tuttavia difficoltà di tipo logistico ed economico, risultando di difficile applicazione nella routine di una scuola di specializzazione. E’ quanto si legge sul sito life.unige.

Oggi, grazie a una start up italiana (UpSurgeon srl), alla Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia il training si svolge anche su modelli anatomici ottenuti da evolute metodologie di stampa 3D, con l’elaborazione di componenti tissutali altamente sovrapponibili all’anatomia umana reale. Tali modelli consentono di mettere in pratica tecniche chirurgiche di accesso anteriore, laterale e posteriore a tutti i distretti del rachide con la possibilità di simulare il trattamento chirurgico finale per qualsiasi patologia vertebrale.

Un progetto

La Harvard Medical School di Boston ha di recente adottato un progetto di training simile a quello della Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell’Università di Genova; i risultati hanno dimostrato una migliore preparazione dei discenti rispetto a quella ottenuta con i sistemi di istruzione tradizionali. Forte di questo precedente, l’Università di Genova sta raccogliendo dati sul livello di preparazione dei futuri chirurghi ortopedici vertebrali per poi proporre il suo modello didattico innovativo anche alle altre scuole di specializzazione d’Italia.

I primi risultati evidenziano come gli specializzandi che hanno seguito il corso di simulazione abbiano ottenuto un miglioramento oggettivo negli indicatori tecnici e nella conoscenza dell’anatomia umana. Il progetto di training innovativo dimostra quindi l’importanza di applicare tecniche di simulazione avanzata nel percorso formativo del medico specialista in formazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.