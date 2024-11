Il Trentino-Alto Adige si risveglia imbiancato, 20 cm in Val Ridanna

MeteoWeb

Risveglio imbiancato in Trentino-Alto Adige: un leggero manto di neve ricopre il paesaggio, con il sole che sta tornando a fare capolino dopo le nevicate della notte. In alcune vallate sono caduti fino a 20 cm di neve. I fiocchi bianchi nella serata di ieri sono caduti fino a Bolzano e Trento. In Alto Adige sono state oltre 30 le chiamate ai Vigili del fuoco causa veicoli bloccati o incidenti stradali. Da Resia alla Val Ridanna sono caduti tra i 10 e i 20 cm di neve.

In giornata il tempo sarà generalmente soleggiato. Le temperature restano comunque invernali, con una massima di +6°C a Bolzano. A Nord ci saranno annuvolamenti a tratti con possibili deboli nevicate verso sera. Per sabato si prevede tempo in prevalenza soleggiato con qualche nube in transito. Domenica in cielo si alterneranno sole e nubi alte. La giornata di lunedì inizierà con locali formazioni di nubi basse. Altrove il tempo sarà perlopiù soleggiato. Martedì la nuvolosità sarà più consistente.

