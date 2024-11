Trentino, orso investito da un’auto: poi si è allontanato nel bosco

MeteoWeb

Un orso è stato investito da un’auto nella notte lungo la SP64, nei pressi del centro abitato di Fai della Paganella. Il sopralluogo compiuto dal nucleo cinofilo del Corpo forestale trentino ha consentito di accertare che l’animale si sia allontanato nel bosco. In casi come questo – ricorda la Provincia in una nota – è fondamentale contattare il numero unico di emergenza 1-1-2 e non scendere dal veicolo.

