Trump potrebbe partecipare al lancio del razzo Starship di SpaceX

Donald Trump starebbe pensando di partecipare al lancio del razzo Starship di SpaceX che avverrà domani, martedì 19 novembre, a conferma dello stretto legame tra il Presidente eletto ed Elon Musk, fondatore e CEO dell’azienda spaziale. Secondo quanto riportato dall’Associated Press, la Federal Aviation Administration ha emanato un ordine temporaneo di divieto di sorvolo a Brownsville e Boca Chica, in Texas, per la presenza di un Vip, in coincidenza del lancio del razzo dalla base di SpaceX nel Golfo del Messico. Allo stesso tempo, il divieto di sorvolo sulla residenza di Trump in Florida verrà brevemente ritirato in coincidenza con l’entrata in vigore del divieto in Texas.

