Trump sceglie Jay Bhattacharya per guidare i National Institutes of Health

Il presidente eletto Donald Trump ha scelto il dott. Jay Bhattacharya per guidare i National Institutes of Health. Bhattacharya è un medico e professore alla Stanford University School of Medicine, ed è un critico dei lockdown pandemici e degli obblighi vaccinali. Ha promosso l’idea dell’immunità di gregge durante la pandemia, sostenendo che le persone a basso rischio dovrebbero vivere normalmente mentre sviluppano l’immunità al COVID-19 attraverso l’infezione.

I National Institutes of Health finanziano la ricerca medica attraverso sovvenzioni competitive ai ricercatori di istituzioni in tutta la nazione. L’NIH conduce anche la propria ricerca con migliaia di scienziati che lavorano nei suoi laboratori a Bethesda, nel Maryland.

Trump ha affermato che Bhattacharya, medico e professore di 56 anni, lavorerà in collaborazione con Robert F. Kennedy Jr., la sua scelta per guidare il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, “per dirigere la Ricerca Medica della Nazione e per fare importanti scoperte che miglioreranno la Salute e salveranno vite“. “Insieme, Jay e RFK Jr. ripristineranno l’NIH a un Gold Standard di Ricerca Medica mentre esaminano le cause sottostanti e le soluzioni alle più grandi sfide sanitarie dell’America“.

La decisione di scegliere Bhattacharya per l’incarico è un altro promemoria dell’impatto ancora in corso della pandemia di COVID sulla politica sulla salute pubblica. Bhattacharya è stato uno dei tre autori della Great Barrington Declaration, una lettera aperta dell’ottobre 2020 in cui si sosteneva che i lockdown stavano causando danni irreparabili. Il documento, che è stato redatto prima della disponibilità dei vaccini contro il COVID-19 e durante la prima amministrazione Trump, promuoveva l'”immunità di gregge”, l’idea che le persone a basso rischio dovessero vivere normalmente, sviluppando al contempo l’immunità al COVID-19 attraverso l’infezione. La protezione dovrebbe invece concentrarsi sulle persone a rischio più elevato, affermava il documento.

