Tumori al cervello nei bambini ridotti con le cellule CAR-T

Una nuova terapia innovativa a base di cellule immunitarie ingegnerizzate (CAR-T) ha mostrato risultati straordinari nel trattamento di tumori cerebrali aggressivi in pazienti pediatrici. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature, provengono da una sperimentazione clinica condotta presso la Stanford Medicine in California. Questo approccio terapeutico ha portato a significativi miglioramenti, tra cui la riduzione dei tumori e il ripristino della funzione neurologica in bambini affetti da tumori cerebrali e spinali, spesso considerati incurabili.

Dei 11 partecipanti alla sperimentazione, 9 hanno ottenuto benefici clinici, con quattro pazienti che hanno visto ridursi il volume del tumore di oltre il 50%. Un caso eccezionale ha portato alla scomparsa totale del tumore, visibile nelle scansioni cerebrali. Sebbene sia troppo presto per parlare di guarigione, il paziente in questione è in buona salute a quattro anni dalla diagnosi.

La terapia ha recentemente ricevuto il riconoscimento di “terapia avanzata” dalla Food and Drug Administration (FDA), che ha accelerato il processo di approvazione.

