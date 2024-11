Tumori: scoperti meccanismi di resistenza alla chemio delle cellule

MeteoWeb

Uno studio pubblicato su Nature Metabolism e condotto dai ricercatori della New York University Langone Health ha esaminato come le cellule tumorali resistano alla chemioterapia, adattandosi a un ambiente povero di glucosio indotto dalla terapia. La chemioterapia antimetabolica, che interrompe la produzione di pirimidine essenziali per l’energia cellulare, spesso perde efficacia a lungo termine. Farmaci come raltitrexed, PALA e brequinar cercano di affamare le cellule tumorali, ma queste riprogrammano il metabolismo per sopravvivere.

Il team ha analizzato 3000 geni metabolici delle cellule tumorali, identificando quelli cruciali per la loro resistenza alla carenza di glucosio e alla sintesi di pirimidine. Hanno scoperto che l’ambiente povero di glucosio blocca il consumo di nucleotidi uridinici, rendendo meno efficaci i farmaci. Le cellule tumorali devono esaurire queste riserve prima di morire, ostacolando l’efficacia della terapia.

Questi risultati evidenziano come le cellule tumorali compensino gli effetti del microambiente ostile, riducendo l’impatto della chemioterapia. Secondo i ricercatori, questa comprensione potrebbe portare a nuovi approcci terapeutici combinati e più efficaci, indagando ulteriormente su percorsi metabolici alternativi per innescare la morte cellulare.

