Forte turbolenza costringe un volo della Scandinavian Airlines a tornare in Europa: panico a bordo | VIDEO

Un volo della Scandinavian Airlines diretto a Miami è stato costretto a tornare in Europa dopo aver incontrato una forte turbolenza sulla Groenlandia. L’aereo è stato dirottato all’aeroporto di Copenaghen, in Danimarca, dove verrà sottoposto a un’ispezione, ha comunicato la compagnia aerea. È avvenuto giovedì 14 novembre. Non sono stati segnalati feriti gravi tra i passeggeri o l’equipaggio del volo SK957, ha affermato la compagnia aerea in una dichiarazione alla CNN. C’erano 254 passeggeri a bordo dell’aereo.

“A seguito di tale turbolenza, le procedure di sicurezza standard richiedono un’ispezione approfondita dell’aeromobile”, si legge in una dichiarazione della compagnia aerea. “Dato che SAS non ha le strutture e il personale necessari per questo livello di ispezione a Miami, abbiamo deciso di dirottare l’aeromobile a Copenaghen (CPH), dove erano disponibili sia lo spazio dell’hangar che tecnici qualificati“, ha affermato la compagnia aerea. Portare il volo a Miami avrebbe comportato la messa a terra dell’aereo “per un periodo prolungato, con conseguenti molteplici cancellazioni”, ha aggiunto la dichiarazione.

Le reazioni dei passeggeri

Le immagini sui social media mostrano oggetti sparsi sul pavimento dell’aereo a causa della turbolenza. Un passeggero, Sammy Solstad, ha detto alla CNN di sentirsi fortunato a essere vivo. “Tutti sull’aereo pregavano e chiedevano di atterrare invece di volare sopra il mare aperto”, ha detto Solstad. Una donna seduta vicino a lui non aveva la cintura di sicurezza allacciata quando è iniziata la turbolenza, secondo Solstad. “È volata fino al soffitto e poi è caduta” a terra, ha detto l’uomo.

Assistenza a Copenaghen

I passeggeri sono stati accolti da un “team di assistenza speciale” all’arrivo a Copenaghen, dove sono stati “aiutati con la nuova prenotazione“, ha affermato la dichiarazione. I passeggeri sono stati sistemati in un hotel per la notte e poi sono stati prenotati su altri voli, secondo la compagnia aerea.

Le turbolenze

La turbolenza è la causa principale di infortuni per assistenti di volo e passeggeri in incidenti non mortali su compagnie aeree commerciali, secondo la Federal Aviation Administration, ma gli incidenti sono ancora rari. Dal 2009 al 2023, 37 passeggeri e 146 membri dell’equipaggio sono rimasti gravemente feriti a causa della turbolenza, secondo i dati del National Transportation Safety Board.

