Ucraina, Putin: “con i missili sulla Russia il conflitto è mondiale, autorizzati a rispondere contro siti di altri Paesi”

Con gli attacchi missilistici occidentali in Russia, il conflitto in Ucraina ha assunto un “carattere globale“: lo ha detto il Presidente russo Vladimir Putin in un discorso televisivo sulla situazione in Ucraina. “Proseguendo l’escalation del conflitto provocato dall’Occidente in Ucraina, gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO avevano annunciato che avrebbero concesso il permesso di utilizzare i loro sistemi d’arma di precisione a lungo raggio sul territorio della Federazione Russa – ha spiegato Putin -. Gli esperti sanno bene, e la parte russa lo ha più volte sottolineato, che è impossibile utilizzare tali armi senza la partecipazione diretta di specialisti militari dei Paesi che le producono. Il 19 novembre, sei missili tattici operativi ATACMS di fabbricazione statunitense e il 21 novembre, durante un attacco missilistico combinato dei sistemi Storm Shadow di fabbricazione britannica e HIMARS di fabbricazione statunitense, hanno colpito obiettivi militari sul territorio della Federazione Russa – nel Regioni di Bryansk e Kursk”.

“Da quel momento in poi, come abbiamo più volte sottolineato in precedenza, il conflitto regionale in Ucraina provocato dall’Occidente ha acquisito elementi di carattere globale. I nostri sistemi di difesa aerea hanno respinto questi attacchi. Di conseguenza, gli obiettivi ovviamente fissati dal nemico non sono stati raggiunti“, ha proseguito Putin.

Putin conferma: “missili a medio raggio senza atomica”

“In risposta all’uso di armi statunitensi e britanniche, il 21 novembre le forze armate russe hanno lanciato un attacco congiunto a una delle strutture del complesso militare-industriale dell’Ucraina. In condizioni di combattimento, è stato testato, tra le altre cose, uno dei più recenti sistemi missilistici russi a medio raggio. In questo caso, con un missile balistico in equipaggiamento ipersonico privo di nucleare, i nostri scienziati missilistici lo hanno chiamato Oreshnik“, ha detto Putin.

“La questione dell’ulteriore dispiegamento di missili a medio e corto raggio sarà decisa da noi in base alle azioni degli Stati Uniti e dei loro satelliti – ha detto ancora il Presidente russo -. Determineremo gli obiettivi da distruggere durante ulteriori test dei nostri nuovi sistemi missilistici sulla base delle minacce alla sicurezza della Federazione Russa. Riteniamo di avere il diritto di usare le nostre armi contro obiettivi militari di quei Paesi che consentono l’uso delle loro armi contro i nostri obiettivi e, in caso di escalation di azioni aggressive, risponderemo con la stessa decisione e allo stesso modo”.

La Russia è pronta a risolvere il conflitto in Ucraina “in modo pacifico”, ma “è ugualmente pronta a qualsiasi sviluppo“, ha aggiunto Putin. “Abbiamo sempre preferito risolvere le controversie in modo pacifico e siamo ancora pronti a farlo. Tuttavia, siamo anche preparati a qualsiasi sviluppo. Se qualcuno ne dubita, lo fa invano. Ci sarà sempre una risposta”, ha detto Putin.

