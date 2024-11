Un fossile di 80 milioni di anni riscrive la storia del cervello degli uccelli | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un fossile straordinariamente ben conservato, risalente a 80 milioni di anni fa e scoperto in Brasile, sta cambiando radicalmente la nostra comprensione dell’evoluzione degli uccelli. L’esemplare fossile, battezzato Navaornis hestiae, appartiene a una specie inedita di enantiornithini, un antico gruppo di uccelli che si estinse alla fine del periodo Cretaceo. La scoperta, pubblicata questa settimana sulla rivista scientifica Nature, offre nuove e dettagliate informazioni sulla transizione tra le prime forme aviari e gli uccelli moderni, gettando luce sull’evoluzione del cranio e del cervello degli uccelli attraverso milioni di anni.

Gli enantiornithini: antenati dimenticati degli uccelli

Mentre oggi gli uccelli appartengono a un clade noto come Neornithes, esisteva un tempo un altro gruppo di uccelli primitivi: gli enantiornithini. Questi uccelli, contemporanei dei dinosauri, popolavano la Terra con una straordinaria diversità, esibendo una gamma di adattamenti ecologici che, in molti casi, ricordano quelli degli uccelli moderni. Tuttavia, a differenza dei Neornithes, gli enantiornithini non sopravvissero all’estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, e gran parte della loro storia evolutiva è stata cancellata. Il fossile recentemente ritrovato offre un raro sguardo su questo gruppo enigmatico, fornendo indizi fondamentali su come si sono evoluti i tratti neuroanatomici aviari.

Navaornis hestiae: una finestra sul passato remoto

L’esemplare fossile di Navaornis hestiae rappresenta una scoperta senza precedenti. Il suo cranio, perfettamente conservato e privo di distorsioni, ha permesso ai ricercatori di ricostruire in dettaglio la struttura del cervello, un’impresa rara nei fossili di enantiornithini. Il team di ricerca, guidato da Luis Chiappe e Guillermo Navalón, ha utilizzato tecniche avanzate di tomografia computerizzata (CT scan) per creare un modello tridimensionale del cranio e del cervello dell’uccello. Questa ricostruzione ha rivelato una combinazione unica di caratteristiche antiche e moderne, collocando il Navaornis in una posizione intermedia tra l’Archaeopteryx — uno dei primi uccelli noti — e gli uccelli moderni.

Le caratteristiche arcaiche e moderne del cervello

Il cervello del Navaornis mostra tratti primitivi, come un cervelletto relativamente piccolo, responsabile del movimento e dell’equilibrio, e un telencefalo meno sviluppato, la parte del cervello associata alla cognizione avanzata. Queste caratteristiche arcaiche ricordano l’Archaeopteryx, un uccello considerato uno degli anelli di congiunzione tra i dinosauri e gli uccelli. Tuttavia, il Navaornis possiede anche caratteristiche sorprendentemente moderne: un cranio alto e globulare, occhi grandi e la totale assenza di denti, elementi che lo avvicinano agli uccelli contemporanei.

Questa combinazione di tratti suggerisce che l’evoluzione del cervello aviario non sia stata un processo lineare e progressivo, ma piuttosto una serie di adattamenti successivi, che hanno portato a diverse forme e funzioni, rispondendo a pressioni ambientali specifiche nel corso del tempo.

La rivoluzione nella comprensione dell’evoluzione aviaria

La scoperta del Navaornis colma un vuoto significativo nella nostra conoscenza della neuroanatomia degli uccelli antichi. Gli enantiornithini, sebbene fossero ampiamente diversificati, sono stati raramente trovati con crani completi e intatti, rendendo difficile comprendere l’evoluzione delle strutture cerebrali. Questo fossile offre una rara opportunità di osservare come le prime forme di uccelli iniziassero a sviluppare caratteristiche che sarebbero poi diventate tipiche dei Neornithes, il gruppo da cui discendono tutte le specie di uccelli viventi.

Le implicazioni evolutive: tempi e modi della neuroanatomia aviaria

L’analisi del Navaornis ha permesso ai ricercatori di delineare con maggiore precisione i tempi e l’ordine di evoluzione dei tratti neuroanatomici aviari. Il fossile mostra che l’espansione del telencefalo, la parte del cervello associata alle capacità cognitive avanzate, non era ancora completamente sviluppata in questa fase, ma era già in atto una trasformazione significativa rispetto ai predecessori più arcaici come l’Archaeopteryx. Questa scoperta suggerisce che l’evoluzione del cervello aviario potrebbe essere stata guidata da una combinazione di fattori ecologici, come la necessità di migliorare le capacità di volo e la navigazione, e pressioni evolutive legate all’alimentazione e alla sopravvivenza.

Un nuovo capitolo nella storia evolutiva degli uccelli

I risultati dello studio pubblicato su Nature rappresentano un passo importante nella comprensione di come si sono evoluti gli uccelli e, in particolare, di come hanno sviluppato le strutture cerebrali che li distinguono dai loro antenati dinosauri. La scoperta del Navaornis aggiunge un tassello fondamentale al mosaico dell’evoluzione aviaria, evidenziando che molte delle caratteristiche che consideriamo tipiche degli uccelli moderni hanno radici più profonde e complesse di quanto si pensasse in precedenza.

La scoperta del Navaornis apre nuove strade per la ricerca paleontologica e l’analisi dei fossili di uccelli primitivi. La speranza è che ulteriori ritrovamenti possano fornire informazioni ancora più dettagliate sui cambiamenti strutturali e funzionali del cervello degli uccelli nel corso dell’evoluzione. Come sottolinea Guillermo Navalón, coautore dello studio.



