Un quarto delle persone con diabete nel mondo vive in India

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato dalla rivista Lancet in occasione della Giornata mondiale del diabete, un quarto delle persone affette da diabete nel mondo vive in India. Il numero di diabetici adulti nel paese è di 212 milioni su un totale globale di 828 milioni. Lo studio, basato su dati raccolti nel 2022, mette in evidenza che l’India occupa il primo posto, seguita da Cina, Stati Uniti, Pakistan, Indonesia e Brasile.

Il diabete in India

Il rapporto, che rappresenta la prima analisi globale sull’andamento sia dei casi che delle cure, evidenzia un dato preoccupante: nel 1990 i diabetici erano solo 198 milioni. L’analisi sottolinea anche che le cure sono scarsamente diffuse nei paesi a reddito basso e medio, dove si sta verificando un preoccupante aumento dei casi tra i giovani.

In India, più della metà dei 212 milioni di diabetici non riceve alcun tipo di trattamento. Tra loro, 64 milioni sono uomini e 69 milioni donne. Il rapporto ribadisce l’importanza di un intervento tempestivo per affrontare l’emergenza sanitaria, soprattutto in un contesto in cui la diffusione della malattia continua a crescere in modo allarmante.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.