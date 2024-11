Un’insolita creatura può “viaggiare nel tempo”: può invecchiare al contrario

MeteoWeb

Tra le misteriose profondità dell’oceano, si nasconde una creatura straordinaria che sembra sfidare le leggi della natura e della biologia come le conosciamo. Mnemiopsis leidyi, comunemente nota come medusa a pettine, è un ctenoforo che possiede un’abilità sorprendente: può invertire il suo sviluppo, regredendo dallo stadio adulto allo stadio larvale. Questa incredibile “macchina per viaggiare nel tempo” è stata recentemente descritta da un gruppo di ricerca dell’Università di Bergen, che ha pubblicato i risultati del proprio studio nella prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). La scoperta solleva nuove domande sulle potenzialità evolutive di questo organismo e apre nuove strade per la comprensione della plasticità cellulare e dello sviluppo.

L’osservazione di Mnemiopsis leidyi rivela che, in risposta a situazioni di stress, come la scarsità di cibo o danni fisici, l’animale riesce a regredire dal suo stato adulto lobato a uno stadio larvale conosciuto come ciddipide, riorganizzando completamente la propria struttura e funzionalità. Tale flessibilità, rarissima nel regno animale, rende questa creatura un soggetto di grande interesse per la biologia evolutiva e la medicina rigenerativa.

“Il lavoro sfida la nostra comprensione dello sviluppo precoce degli animali e dei piani corporei, aprendo nuove strade per lo studio della plasticità e del ringiovanimento del ciclo di vita”, ha spiegato Joan J. Soto-Angel, borsista post-dottorato del Manet Team presso il Dipartimento di Storia Naturale dell’Università di Bergen. “Il fatto che abbiamo trovato una nuova specie che utilizza questa peculiare ‘macchina per viaggiare nel tempo’ solleva domande affascinanti su quanto questa capacità sia diffusa in tutto l’albero della vita animale.”

Il viaggio nel tempo della Mnemiopsis: una scoperta casuale

Il viaggio nella scoperta della capacità di sviluppo inverso della Mnemiopsis leidyi ha avuto un inizio fortuito. Soto-Angel, mentre osservava una serie di esemplari di Mnemiopsis leidyi in laboratorio, ha notato un fenomeno inconsueto: un adulto sembrava essere scomparso dalla vasca, rimpiazzato da una larva. Al fine di verificare se la regressione osservata fosse un caso isolato o se si trattasse di un meccanismo riproducibile, Soto-Angel, insieme a Pawel Burkhardt, leader del gruppo presso il Michael Sars Centre dell’Università di Bergen, ha progettato una serie di esperimenti in condizioni controllate.

I risultati hanno confermato che, esposta a stress ambientali come fame e lesioni, Mnemiopsis leidyi può effettivamente compiere un’inversione di sviluppo, trasformandosi da forma adulta lobata a una larva di ciddipide. Il processo si è rivelato graduale e ha mostrato caratteristiche morfologiche e comportamentali distinte.

“Assistere a come passano lentamente a una tipica larva di ciddipide come se stessero tornando indietro nel tempo, è stato semplicemente affascinante”, ricorda Soto-Angel. “Nel corso di diverse settimane, non solo hanno rimodellato le loro caratteristiche morfologiche, ma hanno anche avuto un comportamento alimentare completamente diverso, tipico di una larva di ciddipide.”

Questo “ringiovanimento” morfologico comporta una serie di trasformazioni straordinarie a livello cellulare e strutturale: l’organismo riduce le proprie dimensioni, riadattando tessuti e cellule per tornare a uno stato biologico antecedente. Si tratta di una capacità unica, osservata finora solo in rari casi, come nella Turritopsis dohrnii, un’idromedusa capace di trasformarsi da medusa adulta a polipo in caso di condizioni avverse.

Gli ctenofori: antichi abitanti degli oceani con segreti evolutivi

Mnemiopsis leidyi appartiene agli ctenofori, un antico phylum di organismi marini che abitano i nostri oceani da almeno 500 milioni di anni, ben prima della comparsa di molti gruppi animali odierni. La simmetria radiale e le file di cilia che ne caratterizzano il corpo sono tra le caratteristiche distintive degli ctenofori, che si spostano creando effetti luminosi iridescenti con le loro cilia.

L’evoluzione di queste creature è particolarmente interessante per gli scienziati perché rappresenta un ramo dell’albero della vita che si è separato molto presto, probabilmente poco dopo la divergenza dai cnidari (il gruppo che include le meduse e i coralli) e prima dell’apparizione dei veri e propri animali bilateri, come i vertebrati. Per questo, lo studio della loro biologia e del loro ciclo di vita può fornire indizi cruciali sulle origini dell’evoluzione animale. Soto-Angel e Burkhardt ritengono che la flessibilità di Mnemiopsis leidyi a tornare allo stadio larvale possa rappresentare un antico meccanismo di sopravvivenza, evolutosi per resistere a condizioni ambientali avverse e preservare la specie.

“Questo è un momento molto emozionante per noi”, ha affermato Burkhardt. “Questa affascinante scoperta aprirà le porte a molte importanti scoperte. Sarà interessante rivelare il meccanismo molecolare che guida lo sviluppo inverso e cosa succede alla rete nervosa dell’animale durante questo processo.”

La scienza dello sviluppo inverso: meccanismi molecolari alla base del ringiovanimento

Le osservazioni di Mnemiopsis leidyi hanno aperto un campo di ricerca completamente nuovo e sfidante: capire il meccanismo molecolare alla base dello sviluppo inverso. I ricercatori ipotizzano che tale processo sia controllato da specifici segnali cellulari che innescano la regressione dei tessuti adulti allo stadio larvale. In altre parole, si tratta di un fenomeno in cui l’organismo “ricorda” uno stato precedente, riorganizzando le proprie cellule per tornare a uno stato di sviluppo più giovane.

Gli studi in corso si concentrano su due aspetti cruciali: il controllo genetico e l’effetto del microambiente cellulare. Gli scienziati ritengono che il meccanismo coinvolga probabilmente un’interazione complessa di geni regolatori e proteine che mediano i segnali di stress, come la fame o le lesioni, e che innescano il processo di regressione. Questo meccanismo, se identificato, potrebbe aprire la strada a nuove scoperte nei campi della rigenerazione tissutale e dell’invecchiamento. Si ipotizza, infatti, che alcune delle proteine coinvolte possano giocare un ruolo nel controllo dell’invecchiamento e della plasticità cellulare anche in altre specie, inclusi gli esseri umani.

Implicazioni evolutive e biomediche: un potenziale modello per la medicina rigenerativa

Il caso della Mnemiopsis leidyi non solo sfida la nostra comprensione dello sviluppo animale, ma presenta anche enormi potenzialità nel campo della medicina rigenerativa. Gli scienziati stanno infatti considerando la possibilità di utilizzare questi organismi come modelli per studiare la rigenerazione e la plasticità tissutale in contesti biomedici. La capacità di tornare a uno stato di sviluppo precedente implica una straordinaria flessibilità cellulare e molecolare, che potrebbe fornire nuove intuizioni su come rallentare il processo di invecchiamento e su come stimolare la rigenerazione dei tessuti danneggiati negli esseri umani.

“Siamo solo all’inizio di un viaggio entusiasmante. La capacità di sviluppo inverso negli ctenofori potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione della biologia evolutiva e della medicina”, conclude Soto-Angel.

Una nuova frontiera della biologia: lo studio della plasticità ciclica negli animali

L’aspetto più affascinante della scoperta, tuttavia, rimane la possibilità che questa capacità non sia limitata a Mnemiopsis leidyi, ma che possa essere presente in altre specie marine o addirittura in altri phylum animali. Questo aprirebbe una nuova prospettiva per lo studio della biologia evolutiva, suggerendo che la plasticità ciclica — la capacità di muoversi tra fasi diverse del ciclo vitale — sia un meccanismo diffuso nel regno animale, forse risalente alle origini della vita pluricellulare.

In effetti, l’evidenza di tali capacità in creature antiche come gli ctenofori indica che la plasticità ciclica potrebbe essere una delle caratteristiche fondamentali della vita animale, uno strumento evolutivo per adattarsi a condizioni ambientali variabili. Se questa ipotesi si rivelasse corretta, aprirebbe la strada a studi su scala più ampia, con l’obiettivo di individuare altre specie capaci di sviluppi regressivi.

Mnemiopsis leidyi e il futuro della scienza

Le future ricerche su Mnemiopsis leidyi potrebbero rivelare nuovi orizzonti nella comprensione dei meccanismi evolutivi che regolano il ciclo di vita, l’invecchiamento e la rigenerazione. Questa piccola gelatina marina rappresenta non solo una curiosità della natura, ma un potente modello di studio per esplorare questioni fondamentali della biologia e della medicina.

La scoperta della capacità di regressione della Mnemiopsis leidyi ci ricorda che i segreti del passato evolutivo, celati negli abissi marini, potrebbero essere la chiave per rivoluzionare il futuro della biologia umana e animale. Unendo la curiosità e il rigore della ricerca, scienziati come Soto-Angel e Burkhardt sono oggi pionieri di un campo in cui la biologia antica e le tecnologie avanzate si incontrano, portando nuove speranze per la scienza medica e la comprensione della vita stessa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.