L’uragano Helene ha prodotto enormi onde di gravità nell’alta atmosfera | VIDEO

MeteoWeb

Il 26 settembre, l’uragano Helene si è abbattuto sulla Costa del Golfo della Florida, provocando innalzamenti di marea e impatti estesi sulle comunità lungo il suo percorso. Nello stesso momento, l’Atmospheric Waves Experiment (AWE) della NASA ha registrato enormi onde nell’atmosfera che l’uragano ha prodotto a circa 88km dal suolo. Tali informazioni ci aiutano a comprendere meglio come il meteo terrestre può influenzare il meteo spaziale, parte della ricerca che la NASA svolge per comprendere come il nostro ambiente spaziale può interrompere satelliti, segnali di comunicazione e altre tecnologie.

Queste enormi increspature attraverso l’alta atmosfera, note come onde di gravità atmosferiche, appaiono nelle immagini di AWE come bande concentriche (colorate artificialmente in rosso, giallo e blu nel video a corredo dell’articolo) che si estendono dalla Florida settentrionale.

“Come anelli d’acqua che si diffondono da una goccia in uno stagno, le onde circolari di Helene sono viste ondeggiare verso ovest dalla costa nordoccidentale della Florida”, ha affermato Ludger Scherliess, ricercatore principale di AWE presso la Utah State University di Logan.

Lo strumento AWE

Lanciato a novembre 2023 e montato all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale, lo strumento AWE guarda in basso verso la Terra, scansionando le onde di gravità atmosferiche, schemi simili a increspature nell’aria generati da perturbazioni atmosferiche come violenti temporali, tornado, tsunami, raffiche di vento sulle catene montuose e uragani. Lo fa cercando fluttuazioni di luminosità in bande di luce colorate chiamate airglow nella mesosfera terrestre. Lo studio di AWE su queste onde di gravità create dal meteo terrestre aiuta la NASA a individuare in che modo influenzano il meteo spaziale.

Queste viste delle onde di gravità dell’uragano Helene sono tra le prime immagini pubblicate da AWE, a conferma che lo strumento ha la sensibilità per rivelare gli impatti che gli uragani hanno sull’alta atmosfera della Terra.

Video credit: NASA/Utah State University

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.