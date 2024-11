USA, è ufficiale: Trump nomina Robert F. Kennedy Jr. Ministro della Sanità. Le sue idee su vaccini e Covid-19

MeteoWeb

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver scelto Robert F. Kennedy Jr. per dirigere il Dipartimento della salute e dei servizi umani, l’agenzia responsabile della gestione dell’assicurazione sanitaria di milioni di americani, dell’approvazione di farmaci e forniture mediche, della regolamentazione del cibo e della salute. Lo riferisce il Washington Post. Kennedy, uno scettico sui vaccini Covid, è l’ultima scelta di Trump per il suo gabinetto che potrebbe affrontare una conferma da parte del Senato.

Con questa scelta, Donald Trump continua la sua prova di forza contro l’establishment. Nipote dell’ex ministro della giustizia Bob Kennedy e dell’ex presidente John Fitzgerald Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. si era candidato per la Casa Bianca sfidando Joe Biden nelle primarie dem e poi come indipendente, prima di ritirarsi e dare il suo endorsement al tycoon. Che ora gli ha dato ciò che gli aveva promesso in campagna elettorale e nel discorso della vittoria: carta bianca su sanità e controllo della politica alimentare.

Robert F. Kennedy Jr. ha sostenuto che i vaccini causano l’autismo, aver scritto un libro in cui accusa l’ex capo del National Institutes of Health Anthony Fauci di aver cospirato con il magnate della tecnologia Bill Gates e le case farmaceutiche per vendere i vaccini contro il Covid-19 e aver affermato che i funzionari delle autorità regolatorie sono burattini dell’industria che dovrebbero essere rimossi. Nelle ultime settimane, Rfk ha tentato di correggere il tiro assicurando che non avrebbe tolto i vaccini a nessuno. “Mi assicurerò che siano disponibili studi scientifici sulla sicurezza e l’efficacia, e che le persone possano fare valutazioni individuali sulla bontà o meno di quel prodotto per loro“, ha detto alla Msnbc il giorno dopo la vittoria di Trump. Una delle sue proposte più recenti è quella di togliere dalla rete idrica pubblica il fluoruro, che è aggiunto per migliorare la salute orale degli americani ma che a suo avviso “quasi certamente” causa una perdita del quoziente intellettivo nei bambini.

Durante la campagna elettorale era stato travolto da varie polemiche. Tra queste, una per aver tagliato in passato con una motosega la testa di una balena morta; un’altra per aver ammesso in un video sui social media la storia, risalente al 2014, sul cucciolo di orso morto trovato per strada che voleva portarsi a casa per scuoiarlo ma che poi lasciò a Central Park simulando un incidente.

Le azioni delle aziende farmaceutiche sono crollate dopo la nomina di Robert F. Kennedy Jr.:

