Tragedia a Valencia, lo sfogo del vicepremier spagnolo dopo la morte dell’operaio 

“Quello che è accaduto oggi a Massanassa è molto grave”. Così il vicepremier spagnolo con delega al Lavoro, Yolanda Diaz, ha commentato questa sera in un messaggio su X la morte di un operaio e il ferimento di un altro, impegnati nei lavori di ricostruzione di un istituto scolastico alluvionato nel comune vicino Valencia. “Il carattere di emergenza di tutte le opere della ricostruzione a Valencia non possono colpire i diritti, la sicurezza e la salute delle persone lavoratrici”, ha ammonito la Diaz. “Corrisponde al dovere imprenditoriale l’obbligo di valutare preventivamente i luoghi di lavoro, adattare tutte le misure di prevenzione necessarie e i compiti di coordinamento dovuti”, ha aggiunto la leader della confederazione di sinistra Sumar. “I diritti lavorativi devono essere garantiti in ogni situazione di emergenza o di rapidità”, ha poi concluso.

