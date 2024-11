Il Valencia torna al Mestalla dopo l’alluvione: omaggio da brividi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il calcio si ferma per un momento di riflessione e rispetto. Prima del match di LaLiga tra Valencia e Real Betis, il campo dell’Estadio Mestalla si è trasformato in uno scenario di emozione e solidarietà. Calciatori e tifosi si sono uniti per onorare le vittime delle recenti inondazioni che hanno colpito duramente la comunità valenciana. In un momento carico di significato, i giocatori delle due squadre si sono disposti a centrocampo per osservare un minuto di silenzio. Nel frattempo, gli spalti si sono accesi di un toccante tributo.

La scritta, visibile in ogni angolo dello stadio, ha incarnato lo spirito della città. “Amunt Valencians”, un motto che tradotto significa “Avanti Valenciani”, è diventato il simbolo della determinazione e della speranza di un’intera comunità. Le recenti inondazioni hanno causato danni significativi in ​​tutta la regione, lasciando molte famiglie in difficoltà e segnando profondamente il territorio. Il calcio, ancora una volta, ha dimostrato di poter essere uno strumento per unire le persone, andando oltre il semplice risultato sportivo. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf)

