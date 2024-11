Venezuela: il ghiacciaio di Pico Humboldt sparirà entro l’anno

MeteoWeb

Il ghiacciaio del Pico Humboldt, l’ultimo presente sulle Ande del Venezuela, si estinguerà definitivamente nel 2024, secondo quanto confermato da un rapporto dell’Iniziativa Internazionale per il Clima (Icci), presentato durante la 29ª Conferenza dell’Onu sui Cambiamenti Climatici (COP29) a Baku, Azerbaigian. All’inizio dell’anno, il governo di Nicolás Maduro aveva suscitato polemiche proponendo di coprire il ghiacciaio con materiale plastico per rallentarne lo scioglimento. Tale proposta aveva suscitato forti critiche da parte degli ambientalisti, che avevano avvertito che il deterioramento del materiale avrebbe causato danni potenzialmente peggiori rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici in corso.

L’Iniziativa Internazionale per il Clima ha inoltre rivelato che i 5.500 ghiacciai delle Ande tropicali hanno già perso circa il 25% della loro massa di ghiaccio e si stanno sciogliendo dieci volte più velocemente della media globale, riducendosi alla loro estensione più ridotta in millenni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.