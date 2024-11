Venti tempestosi e nevicate precoci: l’ondata di gelo del novembre 2013

MeteoWeb

Nel novembre 2013, l’Italia fu colpita da un’intensa ondata di freddo che portò condizioni tipicamente invernali in anticipo sulla stagione, lasciando un segno significativo su gran parte del territorio nazionale. Questo evento meteorologico si distinse per la sua intensità, la portata geografica e gli effetti rilevanti sia dal punto di vista climatico che sociale.

L’episodio ebbe inizio il 23 novembre, quando una massa d’aria molto fredda proveniente dalla Valle del Rodano raggiunse l’Italia, alimentando una depressione mediterranea già presente e amplificandone gli effetti. Le temperature calarono bruscamente su tutto il territorio, con valori ben al di sotto della media stagionale. A Napoli, ad esempio, la mattina del 25 novembre si registrarono appena 5°C, con una percezione termica di soli 3°C, segnando un anticipo del clima invernale avvertito nettamente dalla popolazione.

Le precipitazioni furono abbondanti e assunsero carattere nevoso in molte aree del Paese. Le Alpi e l’Appennino centrale furono interessati da nevicate copiose, con accumuli significativi in alta montagna. A Torino, la neve raggiunse la città, con accumuli moderati nelle zone collinari e abbondanti nelle località di alta quota. Sui monti Simbruini e sul Monte Livata, le nevicate iniziarono a partire dai 1400 metri, imbiancando rapidamente il paesaggio. Al Nord, l’aria fredda permise alle nevicate di spingersi fino alle pianure della Pianura Padana, mentre al Centro Italia si verificarono intense gelate accompagnate da nevicate lungo la dorsale appenninica. Al Sud, invece, prevalsero le piogge abbondanti e forti raffiche di scirocco, che tuttavia non impedirono un calo generalizzato delle temperature.

L’ondata di freddo fu accompagnata da venti particolarmente intensi in diverse regioni. In Sardegna, le raffiche di maestrale superarono i 120 km/h, mentre a Trieste la Bora raggiunse velocità superiori ai 100 km/h. Al confine con la Croazia, le raffiche tempestose sfiorarono i 200 km/h, segnando un record per l’area.

Questo evento meteorologico rappresentò un’anticipazione precoce dell’inverno, con fenomeni estremi che misero in evidenza l’impatto delle dinamiche atmosferiche sull’intero Paese. L’ondata di freddo del novembre 2013 rimane uno degli episodi climatici più significativi di quel periodo, un ricordo indelebile nella memoria meteorologica italiana.

