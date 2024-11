Vento forte nelle Marche: alberi abbattuti e disagi, chiuso tratto della SS76 a Mergo

MeteoWeb

Le Marche sono state colpite da una forte ondata di maltempo con un’allerta meteo arancione per vento fino a tempesta violenta e gialla per mareggiate. La situazione ha causato numerosi disagi, principalmente dovuti ad alberi caduti su strade, case, linee elettriche o in condizioni di pericolo. I vigili del fuoco sono impegnati in decine di interventi in tutta la regione.

Nell’Anconetano, circa venti interventi sono in attesa, soprattutto nelle aree di Fabriano, Jesi, Rosora e Mergo, dove un tratto della Strada statale 76 Val d’Esino è stato temporaneamente chiuso per alberi pericolanti. Nel Maceratese, i vigili del fuoco hanno circa 60 interventi da svolgere, in zone come San Severino Marche, Sarnano, Tolentino, Macerata e Camerino, per alberi caduti su strade e case.

Nell’Ascolano sono circa venti le chiamate in coda, mentre nel Fermano otto squadre stanno gestendo una decina di richieste, concentrate nell’hinterland provinciale. Anche nella provincia di Pesaro Urbino, soprattutto nelle aree interne, i vigili del fuoco stanno intervenendo per alberi caduti o pericolanti, con circa quaranta segnalazioni. Alcune strade, come a Cagli e Mombaroccio, sono state temporaneamente chiuse.

Nonostante l’elevato numero di interventi e le difficoltà legate alle condizioni meteo, non si registrano danni significativi ad abitazioni o veicoli, né feriti tra la popolazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.