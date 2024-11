Forte vento nelle Marche: danni e disagi a Tolentino e Cingoli

MeteoWeb

Nelle Marche, il vento forte sta creando danni e disagi in particolare nel Maceratese, interessando zone come quella di Tolentino e di Cingoli. A Tolentino, nella notte, impegnate tutte le squadre del servizio manutenzioni e il servizio di reperibilità. Gli operari comunali sono intervenuti in molte zone per rimuovere rami spezzati, pericolanti e alberi caduti sulla sede stradale. È stato necessario per la Polizia Locale interrompere la strada in contrada San Giuseppe nelle vicinanze della chiesa in quanto la messa in sicurezza della canonica rischia di cadere e quindi rappresenta un pericolo per l’incolumità pubblica. La ditta che segue i lavori per conto della Diocesi si è subito attivata per risolvere il problema ma a causa del vento che continua a soffiare con raffiche molto forti ancora non è potuta intervenire. La strada rimarrà chiusa al traffico fino alla messa in sicurezza e al ripristino delle condizioni di non pericolo.

Inoltre, gli operari comunali hanno effettuato diversi interventi per coadiuvare, nella notte, le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno richiesto l’ausilio dei servizi comunali in considerazione dell’alto numero di chiamate ricevute. Interventi sono stati eseguiti in varie contrade: a San Rocco è stato necessario abbattere diversi alberi per la messa in sicurezza della strada. Tanti i rami pericolanti anche in quasi tutto il centro urbano che sono stati tagliati. Cadute sulla pista ciclabile diverse piante e rami in via Caduti di Nassirya. Alberi rimossi in diverse strade. Tutte le squadre continuano ad operare e sono impegnate per intervenire prontamente e risolvere i problemi causati dal forte vento.

Anche gli agenti della Polizia locale sono stati costantemente impegnati per interventi e chiamate e per regolare la circolazione stradale e per la messa in sicurezza dei cantieri le cui coperture rappresentavano un pericolo.

Problemi sulle strade

A causa delle raffiche di vento si sono registrate anche limitazioni al transito sulla rete stradale in gestione Anas. La strada statale 361 Septempedana è temporaneamente chiusa nel comune di Montecassiano, in provincia di Macerata, a causa di un albero abbattuto che ha causato anche la caduta di cavi elettrici. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Questa mattina, la caduta di cavi elettrici lungo la statale 502 di Cingoli nel Comune di Caldarola avevano causato problemi alla circolazione che poi è stata ripristinata e la strada riaperta. Resta invece ancora chiusa la statale 78 “Picena” a Urbisaglia, sempre per l’abbassamento di cavi elettrici dovuto al forte vento. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

