Forti raffiche di vento in Sardegna, danni alla Maddalena

Forti raffiche di vento spazzano la Sardegna e in particolare la Gallura, dal pomeriggio di ieri, con conseguenti danni. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, per la messa in sicurezza di tetti da cui sono cadute tegole, per antenne e grondaie divelte. Gli interventi, proseguiti durante la notte, sono ancora in corso, in particolare nelle isole della Maddalena e di Caprera. Una decina quelli eseguiti a Santa Teresa Gallura.

