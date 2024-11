Vento forte in Toscana: danni e disagi per alberi caduti

MeteoWeb

Un forte vento ha sferzato oggi la Toscana, con raffiche diffuse sul territorio di 60-70km/h e punte anche sui 100km/h sulla costa. Le forti raffiche hanno costretto i Vigili del Fuoco a realizzare molti interventi. Nel comune di Grosseto e nella zona nord della provincia, i pompieri sono intervenuti in varie occasioni per alberi abbattuti che ingombrano la sede stradale, e per rami, strutture verticali e coperture di abitazioni danneggiate. Non si registrano, al momento, danni a persone.

Un grosso albero è caduto, sfiorando un’auto con la chioma, tra Castiglion Fiorentino (Arezzo) e Arezzo, lungo la strada provinciale che collega Valdichiana e Valtiberina, poco prima del valico della Foce. Cadendo sulla carreggiata la grande pianta ha sbarrato la strada in entrambe le direzioni. Sul posto è arrivata la Polizia municipale che, insieme a due boscaioli rimasti bloccati con il loro furgone, hanno provveduto ad agganciare l’albero e a spostarlo. Gli agenti hanno istituito il senso unico alternato e avvisato i tecnici della Provincia che hanno provveduto ad iniziare a segare l’albero. Qualche disagio per il traffico, rimasto a senso alternato per permettere la ripulitura della strada.

La Città metropolitana di Firenze segnala interventi di taglio di piante cadute sulla carreggiata nell’Alto Mugello. Segnalata anche la presenza di rami e foglie sulla viabilità di competenza. Personale della Città metropolitana e Vigili del Fuoco stanno lavorando per liberare le strade. Le criticità sono monitorate e sotto controllo.

In provincia di Pisa, dalla mezzanotte di oggi alle 17.30 sono stati 70 gli interventi dei Vigili del Fuoco, con squadre al lavoro nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina, Calci, Calcinaia, Pontedera, Santa Maria a Monte, Montopoli, San Miniato, Crespina-Lorenzana, Volterra e Vicopisano. In supporto anche personale dai comandi limitrofi con automezzi per lavori in quota. Gli interventi includono rami pericolanti, alberi su strada e dissesti statici da elementi costruttivi. Altri interventi sono ancora in corso.

In provincia di Lucca, sono stati effettuati circa 50 interventi dai Vigili del Fuoco. Squadre dei pompieri al lavoro prevalentemente per rami e alberi caduti, soprattutto nella zona del capoluogo e in Versilia.

