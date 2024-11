“In vento veritas”, parte la campagna social contro le fake news sull’energia eolica

MeteoWeb

Parte la Campagna Social “In Vento Veritas”, organizzata dall’Anev per diffondere una corretta informazione sull’energia eolica. “In Vento Veritas” è una campagna di sensibilizzazione sull’energia eolica che tende a contrastare le fake news che spesso ne oscurano i reali benefici. “L’energia eolica è una delle soluzioni più pulite e sostenibili per il nostro pianeta – scrive l’Anev in un comunicato -, ma sono tante le informazioni distorte che rischiano di frenare questa tecnologia indispensabile per la transizione ecologica ed energetica. Con questa campagna, l’Anev vuole far chiarezza e rispondere con dati reali e informazioni certe, ricerche scientifiche e testimonianze di chi ogni giorno lavora per dare al Paese un’ Energia rinnovabile e sicura”.

“L’obiettivo prefissato dall’Anev – prosegue la nota – è quello di diffondere consapevolezza e dare, a tutti, gli strumenti per comprendere come l’ Energia eolica sia un alleato essenziale nella lotta contro il cambiamento climatico. Con l’hashtag #Eolicamenteparlando saranno tantissimi i temi che verranno affrontati per spiegare, in modo chiaro e puntuale, tutti i vantaggi che l’ Energia Eolica può portare al nostro Pianeta sarà sui canali Social dell’Anev: Facebook, Instagram, Linkedin e X”.

