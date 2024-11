Vespucci verso Mumbai, dal 28 novembre apre Villaggio Italia

MeteoWeb

Dal 28 novembre al 2 dicembre, la Nave Amerigo Vespucci farà tappa per la prima volta a Mumbai, in India, come parte del suo Tour Mondiale, affiancata dal “Villaggio Italia“, un’esposizione dedicata alle eccellenze italiane. L’iniziativa, promossa dal ministro della Difesa Guido Crosetto, coinvolge 11 ministeri ed è pensata per valorizzare il Made in Italy in vari ambiti, dal design all’arte, dal cinema alla tecnologia.

Tra gli eventi principali: la mostra “Italia Geniale” sul design italiano; un’opera dello scultore Jago; proiezioni cinematografiche in collaborazione con la Biennale di Venezia; esposizioni fotografiche curate da ANSA; concerti, tra cui un galà pucciniano presso la Royal Opera House. Non mancheranno conferenze su temi strategici come investimenti, economia blu e spaziale, e il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa.

La tecnologia sarà protagonista con la mostra immersiva “Looking Beyond”, che utilizza immagini satellitari italiane per esplorare sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio. Saranno inoltre presentati progetti infrastrutturali innovativi come il Mose di Venezia e il Ponte sullo Stretto di Messina. Questo evento rappresenta un’opportunità di scambio culturale e commerciale tra Italia e India, promuovendo sinergie in settori chiave.

