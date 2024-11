Viaggio nello Spazio, con l’ESA e Geronimo Stilton

L’Agenzia Spaziale Europea ha contribuito al lancio dell’ultimo libro di Geronimo Stilton, “Viaggio nello Spazio”, una nuova appassionante avventura pensata per gli appassionati di spazio più piccoli. Geronimo Stilton è un amatissimo topo eroe e autore fittizio di una serie di libri per bambini italiani creati da Elisabetta Dami. Grazie alla collaborazione tra l’editore italiano Edizioni Piemme, l’Agenzia Spaziale Europea e l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti, il 29 ottobre 2024 è stato lanciato il nuovo libro di Geronimo Stilton.

In questa nuova entusiasmante avventura, Geronimo Stilton intraprende il viaggio più incredibile della sua vita: partire per la Stazione Spaziale Internazionale con sua sorella Thea! Ma prima di poter iniziare la loro missione spaziale, Geronimo e Thea dovranno superare il difficile processo di selezione per diventare astronauti. Ciò significa allenarsi per mesi con gli esperti spaziali dell’EAC – European Astronaut Centre, il Centro Europeo Addestramento Astronauti dell’ESA a Colonia, in Germania.

Viaggio nello Spazio delizierà i giovani lettori con il suo mix di umorismo, avventura e scoperta educativa. Mentre la storia di Geronimo si svolge, i lettori scopriranno fatti affascinanti sullo spazio, impareranno come diventare astronauti dell’ESA e vedranno come è davvero la vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

I fan degli astronauti noteranno presto che l’amico astronauta di Geronimo, Sammy Toporetti, si ispira all’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti. Sammy è caratterizzata dalla stessa passione per la scoperta che rende Samantha un modello così stimolante per i giovani.

Per completare l’esperienza spaziale, Viaggio nello Spazio presenta un’appendice didattica ricca di fatti spaziali e foto dell’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti. Il libro è corredato da alcuni fantastici adesivi a tema spaziale, tra cui un adesivo della patch astronauta di Geronimo Stilton.

Viaggio nello Spazio è il regalo perfetto per i giovani appassionati di spazio dai 6 ai 9 anni. È anche un ottimo modo per gli insegnanti delle scuole elementari di esplorare il tema dello spazio in modo coinvolgente con i loro alunni. È possibile trovare Viaggio nello Spazio nelle librerie e online già da ora.

Nadia Lüders, responsabile del Branding and Partnerships dell’ESA, ha dichiarato: “I libri di Geronimo Stilton sono apprezzati da milioni di bambini in tutto il mondo. Con questo nuovo titolo, creato da ESA ed Edizioni Piemme, puntiamo a ispirare i giovani esploratori a inseguire i loro sogni di viaggio nello spazio e a seguire le orme avventurose di Geronimo“.