Vietati i monotaxi a benzina: il Ruanda punta tutto sull’elettrico

Il governo ruandese ha annunciato lunedì che vieterà l’immatricolazione di mototaxi a benzina a Kigali a partire dal 2025, con l’obiettivo di accelerare l’adozione della mobilità elettrica. Secondo il Ministero delle Infrastrutture, i mototaxi sono il mezzo di trasporto più comune nel Paese e rappresentano oltre il 50% della flotta. L’obiettivo del divieto di immatricolare mototaxi a benzina nella capitale è “promuovere l’uso di energia più pulita ed efficiente e ridurre le emissioni di gas serra”, ha dichiarato all’AFP il ministro delle infrastrutture ruandesi Jimmy Gasore.

“Ciò contribuirà ad accelerare l’adozione della mobilità elettrica offrendo incentivi per le moto elettriche e le loro infrastrutture di ricarica, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sui vantaggi dell’uso delle moto elettriche”. Le autorità stimano che in Ruanda ci siano circa 110.000 motociclette, 70.000 delle quali utilizzate come taxi.

