Vigili del fuoco all’esercitazione “EU-MODEX” in Austria | FOTO

MeteoWeb

Quattro giorni di addestramento per il team italiano S.T.C. (Short Term and Countermisures) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 24 unità tra management, funzionari tecnici esperti, operatori di supporto al coordinamento e personale logistico, hanno partecipato all’esercitazione internazionale “EU-MODEX” a Spielfeld in Austria, valida per la certificazione del Modulo all’interno del Meccanismo di Protezione Civile Europeo.

Dopo la Table Top Exercise, svolta a Split (Croazia) nell’ottobre del 2022 e la partecipazione alla Field Exercise di Tinglev (Danimarca) nel gennaio 2023, con questa esercitazione si è concluso con esiti estremamente positivi il processo di certificazione per il team del Corpo nazionale. L’esercitazione ha coinvolto circa 200 soccorritori, civili o militari, appartenenti a 6 moduli europei.

L’esercitazione ha messo alla prova le capacità operative, l’efficacia delle competenze messe a disposizione, di interoperabilità con altri moduli in un contesto internazionale. La simulazione ha riguardato uno scenario di forti piogge, a seguito delle quali diversi edifici sono stati gravemente danneggiati e due miniere crollate, rendendo necessaria una verifica delle installazioni minerarie. Il team italiano STC del Vigili del Fuoco è stato incaricato di condurre una valutazione tecnica avanzata delle criticità strutturali dell’edificato e delle infrastrutture e fornire indicazioni progettuali per le opere di messa in sicurezza, anche mediante puntellamenti.

