Violento terremoto a Cuba: altra scossa sulla costa meridionale | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un altro terremoto, ancora più violento, ha colpito Cuba un’ora dopo una scossa di magnitudo 5.9. Alle 17:50 italiane, è avvenuto un sisma di magnitudo 6.8 ad una profondità di 13km davanti alla costa meridionale dell’isola. L’epicentro è stato individuato in mare, a non molta distanza dalla costa della provincia di Santiago de Cuba, nella stessa area della scossa precedente. Al momento, non si hanno notizie di danni a persone o cose. Le persone sono scese in strada a Santiago. “Non c’è una minaccia significativa di tsunami da questo terremoto. Tuttavia c’è una piccola possibilità di onde di tsunami lungo le coste situate più vicine all’epicentro”, si legge in una nota del Pacific Tsunami Warning Center.

La scossa è stata avvertita anche in Giamaica e nella Florida meridionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.